Силы спецопераций уничтожили машину с командиром и начштаба российской БТГр на Донбассе

Силы специальных операций уничтожили в Донецкой области машину с командиром и начальником штаба первой батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка РФ, базирующегося в чеченском городе Шали. Об этом утром в понедельник сообщило Командование ССО Вооруженных Сил Украины.

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"Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – сказано в сообщении.

Когда произошло это боевое столкновение, не уточняется.

На фотографиях, которые выложили военные в Facebook, видны тела по меньшей мере восьмерых российских военных.

"Эта кучка изуродованных тел – лишь часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", – заявило командование.

Обнародованные документы свидетельствуют о том, что, по крайней мере, несколько из них были родом из Дагестана и имели опыт боевых действий в Сирии.

По оценкам Генерального штаба ВСУ, в течение 10 апреля в Украине было убито до 200 российских военных.

Андрей Водяный

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