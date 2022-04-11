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Силы спецопераций уничтожили машину с командиром и начштаба российской БТГр на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 09:41
Силы спецопераций уничтожили машину с командиром и начштаба российской БТГр на Донбассе - Фото
Уничтожена российская БМП (Фото: Командование ССО / Facebook)

Силы специальных операций уничтожили в Донецкой области машину с командиром и начальником штаба первой  батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка РФ, базирующегося в чеченском городе Шали. Об этом утром в понедельник сообщило Командование ССО Вооруженных Сил Украины.

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"Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – сказано в сообщении.

Когда произошло это боевое столкновение, не уточняется.

На фотографиях, которые выложили военные в Facebook, видны тела по меньшей мере восьмерых российских военных.

"Эта кучка изуродованных тел – лишь часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", – заявило командование.

Обнародованные документы свидетельствуют о том, что, по крайней мере, несколько из них были родом из Дагестана и имели опыт боевых действий в Сирии.

Андрей Водяный
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Донецкая область война с россией ССО ВСУ
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