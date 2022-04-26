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Союзники создали контактную группу по обороне Украины. Будет заседать ежемесячно

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 20:13
Союзники создали контактную группу по обороне Украины. Будет заседать ежемесячно - Фото
Ллойд Остин, фото - ЕРА

На американской военной базе Рамштайн в Германии сегодня состоялась встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине. По итогам эта встреча была трансформирована в ежемесячную контактную группу по обороне Украины. Об этом сообщил Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по окончании встречи.

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Она должна усилить работу по поддержке Украины, помочь с координацией в вопросе оказания помощи и сфокусироваться на победе в нынешней битве, а также на вызовах, которые ожидают в будущем.

Ллойд Остин также подчеркнул, что сегодня обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины и возможностей оборонной индустрии по обеспечению ее потребностей.

Отвечая на вопрос о вероятности расширения войны на территорию Молдовы путем активизации провокаций в Приднестровье, Ллойд Остин отметил, что США точно не хотели бы видеть ее расширение, и лучший способ это предотвратить – обеспечить победу Украины.

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США война Молдова
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