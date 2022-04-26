Резников на авиабазе Рамштайн передал партнерам список необходимого Украине оружия
Министр обороны Алексей Резников на американской военной базе Рамштайн в Германии передал западным партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над российским агрессором и освобождения своих территорий. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На базе Рамштайн сегодня проходит встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.
"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией", – написал Резников.
Он сообщил, что передал партнерам список необходимого Украине оружия. В него входят:
- средства противовоздушной обороны и беспилотники,
- артиллерийские системы,
- реактивные системы залпового огня и танки,
- бронетранспортеры и боевые машины пехоты,
- боевые самолеты,
- противокорабельные ракеты.
Читайте также: Официально. Германия пообещала Украине зенитные самоходные установки
Комментарии