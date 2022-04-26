UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников на авиабазе Рамштайн передал партнерам список необходимого Украине оружия

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 18:59
Резников на авиабазе Рамштайн передал партнерам список необходимого Украине оружия - Фото
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Министр обороны Алексей Резников на американской военной базе Рамштайн в Германии передал западным партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над российским агрессором и освобождения своих территорий. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На базе Рамштайн сегодня проходит встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией", – написал Резников.

Он сообщил, что передал партнерам список необходимого Украине оружия. В него входят:

  • средства противовоздушной обороны и беспилотники,
  • артиллерийские системы,
  • реактивные системы залпового огня и танки,
  • бронетранспортеры и боевые машины пехоты,
  • боевые самолеты,
  • противокорабельные ракеты.

Читайте также: Официально. Германия пообещала Украине зенитные самоходные установки

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников Россия оружие рамштайн
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 