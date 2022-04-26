Резников на авиабазе Рамштайн передал партнерам список необходимого Украине оружия

Министр обороны Алексей Резников на американской военной базе Рамштайн в Германии передал западным партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над российским агрессором и освобождения своих территорий. Об этом он написал в Twitter.

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На базе Рамштайн сегодня проходит встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией", – написал Резников.

Он сообщил, что передал партнерам список необходимого Украине оружия. В него входят:

средства противовоздушной обороны и беспилотники,

артиллерийские системы,

реактивные системы залпового огня и танки,

бронетранспортеры и боевые машины пехоты,

боевые самолеты,

противокорабельные ракеты.

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Вадим Ребрина

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