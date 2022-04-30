Спецслужбы РФ и криминалитет готовили беспорядки в Одессе на 2 мая. Идут задержания: видео

Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в Одессе, организовать массовые беспорядки, протесты и мятежи. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Финальная дата реализации преступных планов – годовщина трагических событий в Одессе 2 мая, говорится в сообщении.

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Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ДБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Уже изъято значительное количество оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Также обнаружены гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

В настоящее время мероприятия продолжаются.

В Одессе с вечера воскресенья вводится "затяжной" комендантский час, который продлится до утра вторника.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона сообщил, что комендантский час в Одессе связан с печально известной датой 2 мая 2014 года, так как Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации.

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Роман Брыль

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