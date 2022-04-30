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Спецслужбы РФ и криминалитет готовили беспорядки в Одессе на 2 мая. Идут задержания: видео

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30.04.2022, 16:56
Спецслужбы РФ и криминалитет готовили беспорядки в Одессе на 2 мая. Идут задержания: видео - Фото
Фото: скриншот/Facebook Нацполиции

Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в Одессе, организовать массовые беспорядки, протесты и мятежи. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.  

Финальная дата реализации преступных планов – годовщина трагических событий в Одессе 2 мая, говорится в сообщении. 

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Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ДБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. 

Уже изъято значительное количество оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.  

Также обнаружены гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации. 

В настоящее время мероприятия продолжаются.  

В Одессе с вечера воскресенья вводится "затяжной" комендантский час, который продлится до утра вторника.   

Замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона сообщил, что комендантский час в Одессе связан с печально известной датой 2 мая 2014 года, так как Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации. 

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Роман Брыль
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Одесса Нацполиция спецслужбы РФ провокации РФ массовые беспорядки
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