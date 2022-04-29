В Одессе вводят "затяжной" комендантский час

В Одессе с вечера воскресенья вводится "затяжной" комендантский час, он продлится до утра вторника. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Комендантский час будет действовать с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

В это время одесситам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области комендантский час остается без изменений – с 22:00 до 05:00.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона сообщил, что комендантский час в Одессе связан с печально известной датой 2 мая 2014 года, так как Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации.

Также Енин напомнил о недавних провокациях россиян и их спецслужб в молдовском Приднестровье.

25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

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Оксана Житнюк

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