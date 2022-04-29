Усилили ПВО на юге. Украинские военные получили комплекс С-300 от стран-партнеров
29.04.2022, 12:19
ЗРК С-300 (скриншот - Військове телебачення України)
Украинские военные в южных областях получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Об этом сообщает воздушное командование "Південь".
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В командовании не уточняли, от какой именно страны получили комплекс, однако подчеркнули: С-300 значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе.
Отмечается, что этот ЗРК способен бороться со значительной частью российских объектов – он может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км и на высоте от 10 м до 27 км.
Полученный комплекс уже выполняет боевые задания, добавили в командовании.
- На стыке марта и апреля Словакия первой из стран НАТО передала Украине С-300. Взамен она получила американские Patriot.
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