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В небе над Одесским районом ПВО сбила три российские ракеты – глава Одесской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 20:48
В небе над Одесским районом ПВО сбила три российские ракеты – глава Одесской ОВА - Фото
Фото: ЕРА

Украинские ПВО сбили в небе над Одесским районом три российские ракеты. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.  

"Только что подразделениями ПВО в небе над Одесским районом было сбито три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей", – сказал Марченко. 

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Он добавил, что вчера ночью враг пытался провести беспилотником воздушную разведку объектов инфраструктуры.  

"Но и он был сбит нашими подразделениями", – сообщил Марченко. 

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Роман Брыль
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пво БПЛА крылатые ракеты Максим Марченко Одесская ОВА
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