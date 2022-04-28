В небе над Одесским районом ПВО сбила три российские ракеты – глава Одесской ОВА
28.04.2022, 20:48
Фото: ЕРА
Украинские ПВО сбили в небе над Одесским районом три российские ракеты. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
"Только что подразделениями ПВО в небе над Одесским районом было сбито три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей", – сказал Марченко.
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Он добавил, что вчера ночью враг пытался провести беспилотником воздушную разведку объектов инфраструктуры.
"Но и он был сбит нашими подразделениями", – сообщил Марченко.
- 26 апреля ПВО Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов.
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