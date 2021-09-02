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Sport Life запустил новый формат автоматизированных фитнес-клубов и мобильное приложение P

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02.09.2021, 22:40
Sport Life запустил новый формат автоматизированных фитнес-клубов и мобильное приложение - Фото

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Крупнейшая в Украине сеть фитнес-клубов Sport Life объявила об открытии нового полностью автоматизированного фитнес-клуба и запустила мобильное приложение для тренировок в диджитал-формате. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

"Мы долгое время исследовали, как устроен вопрос диджитализации на американском рынке фитнес-услуг, который является самым прогрессивным в мире. Собрав достаточно информации, мы три года назад первыми привезли в Украину соответствующее оборудование и все это время тестировали его, адаптируя под украинские реалии. В прошлом году мы открыли первый полностью автоматизированный фитнес-клуб под брендом Gymmy в Харькове, где нет физических карточек, очередей и других условий, затрудняющих и замедляющих пользование услугами. Для доступа в клуб нужно только приложение в смартфоне. Тестирование на небольшом объекте прошло успешно, и 1 сентября мы открыли уже большой полноформатный автоматизированный фитнес-клуб в Житомире. За год планируем автоматизировать все фитнес-клубы нашей сети", – рассказал Дмитрий Екимов.

Благодаря автоматизации визит в клуб станет намного удобнее, ведь она внедрит такие новации: систему распознавания лиц, которая позволит не стоять в очереди на рецепции; доступ в раздевалку по электронному браслету, чтобы выбрать любой понравившийся шкаф; мобильное приложение Sport Life, чтобы быстро узнавать расписание, получать напоминания о тренировках и тому подобное; проверку состояния здоровья с автоматом IN BODY, который измеряет показатели тела; выдачу воды в водном вендинг-баре с помощью браслета и многие другие удобства.

Как добавил вице-президент группы компаний Sport Life Ялчин Онур, одними из причин перехода на автоматизированные фитнес-клубы стало желание предоставлять посетителям больше услуг, отвечать на запросы современных потребителей фитнес-услуг и уменьшить лишнее взаимодействие между людьми, что позволит как можно безопаснее тренироваться в условиях распространения ковида.

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Sport Life
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