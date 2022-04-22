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Спутники зафиксировали еще одну братскую могилу в окрестностях Мариуполя – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 20:54
Спутники зафиксировали еще одну братскую могилу в окрестностях Мариуполя – фото - Фото
Фото: Радио Свобода

Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу в 5-6 километрах от Мариуполя – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное. Спутниковые снимки опубликовали журналисты "Схем" (Радио Свобода).  

В комментарии журналистам власти Мариуполя сообщили, что получали сообщения от жителей о еще одном вероятном месте массового захоронения в этом селе – погибших в результате регулярных обстрелов российской армией мирных жителей.  

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Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих захоронений нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра. 

Спутники зафиксировали еще одну братскую могилу в окрестностях Мариуполя – фото

Согласно спутниковому снимку Planet за 20 апреля, размер места массового захоронения увеличился (стал 45 на 25 метров). 

Спутники зафиксировали еще одну братскую могилу в окрестностях Мариуполя – фото

О том, что рядом с кладбищем села Виноградное во время оккупации российскими военными появилась братская могила, местным властям сообщили жители после публикации "Схем" о зафиксированной спутником 300-метровой братской могиле в оккупированном российскими войсками селении Мангуш.

Эту информацию "Схемам" передал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших – преимущественно из левобережной части Мариуполя.  

"Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не смогли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 000 местных жителей", – рассказал Вадим Бойченко. 

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Роман Брыль
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