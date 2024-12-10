Статус зарубежного украинца получили 169 человек – какие преференции

Могут получить бесплатную визу и разрешение на иммиграцию

Фото: МИД

169 иностранцев украинского происхождения получили статус зарубежного украинца. Такое решение приняла профильная Национальная комиссия на заседании 9 декабря, сообщило Министерство иностранных дел.

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Вышеупомянутые 169 человек изъявили желание приобрести этот статус.

"Особенно во время войны важно не только не терять связь с исторической Родиной, но и усиливать ее. Мы благодарны всем зарубежным украинцам за активную поддержку Украины", – отметила замглавы МИД Марьяна Беца, главенствовавшая на заседании

Согласно закону зарубежные украинцы имеют право:

→ работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или вести другую трудовую деятельность по тем же правилам, что и граждане;

→ бесплатно оформить многократную визу для посещения Украины;

→ получить разрешение на иммиграцию для постоянного проживания за пределами квот;

→ поступать на бюджетную форму обучения в украинские вузы в пределах объемов государственного заказа.

В заседании Нацкомиссии в качестве почетного гостя принял участие глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Претендовать на такой статус могут лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.

Человек, который хочет приобрести статус зарубежного украинца, должен подать письменное заявление в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, а в Украине – непосредственно в МИД или его представительство (подробнее здесь).