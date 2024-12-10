Статус зарубежного украинца получили 169 человек – какие преференции
169 иностранцев украинского происхождения получили статус зарубежного украинца. Такое решение приняла профильная Национальная комиссия на заседании 9 декабря, сообщило Министерство иностранных дел.
Вышеупомянутые 169 человек изъявили желание приобрести этот статус.
"Особенно во время войны важно не только не терять связь с исторической Родиной, но и усиливать ее. Мы благодарны всем зарубежным украинцам за активную поддержку Украины", – отметила замглавы МИД Марьяна Беца, главенствовавшая на заседании
Согласно закону зарубежные украинцы имеют право:
→ работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или вести другую трудовую деятельность по тем же правилам, что и граждане;
→ бесплатно оформить многократную визу для посещения Украины;
→ получить разрешение на иммиграцию для постоянного проживания за пределами квот;
→ поступать на бюджетную форму обучения в украинские вузы в пределах объемов государственного заказа.
В заседании Нацкомиссии в качестве почетного гостя принял участие глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
- Претендовать на такой статус могут лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.
- Человек, который хочет приобрести статус зарубежного украинца, должен подать письменное заявление в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, а в Украине – непосредственно в МИД или его представительство (подробнее здесь).