Статус закордонного українця отримали 169 людей – які преференції

Можуть отримати безплатну візу та дозвіл на імміграцію

Фото: МЗС

169 іноземців українського походження отримали статус закордонного українця. Таке рішення ухвалила профільна Національна комісія на засіданні 9 грудня, повідомило Міністерство закордонних справ.

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Вищезгадані 169 людей виявили бажання набути цей статус.

"Особливо у час війни важливо не лише не втрачати зв’язок з історичною Батьківщиною, але й посилювати його. Ми вдячні всім закордонним українцям за активну підтримку України", – зазначила заступниця голови МЗС Мар’яна Беца, яка головувала на засіданні.

Згідно з законом закордонні українці мають право:

→ працювати на підприємствах, в установах і організаціях або вести іншу трудову діяльність за тими ж правилами, що й громадяни;

→ безоплатно оформити багаторазову візу для відвідання України;

→ отримати дозвіл на імміграцію для постійного проживання поза межами квот;

→ вступати на бюджетну форму навчання до українських вишів у межах обсягів державного замовлення.

У засіданні Нацкомісії як почесний гість взяв участь очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Претендувати на такий статус можуть особи, які досягли 16-річного віку та не є громадянами України.

Людина, яка хоче набути статус закордонного українця, має подати письмову заяву до закордонної дипломатичної установи України, а в Україні – безпосередньо до МЗС або до його представництва (детальніше тут).