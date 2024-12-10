Статус закордонного українця отримали 169 людей – які преференції
169 іноземців українського походження отримали статус закордонного українця. Таке рішення ухвалила профільна Національна комісія на засіданні 9 грудня, повідомило Міністерство закордонних справ.
Вищезгадані 169 людей виявили бажання набути цей статус.
"Особливо у час війни важливо не лише не втрачати зв’язок з історичною Батьківщиною, але й посилювати його. Ми вдячні всім закордонним українцям за активну підтримку України", – зазначила заступниця голови МЗС Мар’яна Беца, яка головувала на засіданні.
Згідно з законом закордонні українці мають право:
→ працювати на підприємствах, в установах і організаціях або вести іншу трудову діяльність за тими ж правилами, що й громадяни;
→ безоплатно оформити багаторазову візу для відвідання України;
→ отримати дозвіл на імміграцію для постійного проживання поза межами квот;
→ вступати на бюджетну форму навчання до українських вишів у межах обсягів державного замовлення.
У засіданні Нацкомісії як почесний гість взяв участь очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
- Претендувати на такий статус можуть особи, які досягли 16-річного віку та не є громадянами України.
- Людина, яка хоче набути статус закордонного українця, має подати письмову заяву до закордонної дипломатичної установи України, а в Україні – безпосередньо до МЗС або до його представництва (детальніше тут).