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В периоды, когда экономика на спаде, очень важно для бизнеса оптимизировать расходы, чтобы удержаться на плаву и сохранить рентабельность, и перевозки как статья расходов могут существенно повлиять на стоимость товаров увеличивая их цену для конечного потребителя, а учитывая постоянные колебания на рыке нефтепродуктов, инфляцию и другие факторы данный вид услуг имеет тенденцию к росту.

Представленное ниже исследование показывает, как менялась цена на перевозки в Украине по самым популярным тоннажам от 5 до 20 тонн в период 2022 и 2023 годы.

Грузоперевозки по Украине цена за км 20 тонн

Как видим, стоимость за 20 тонную машину колебалась от 36 грн за километр минимальный показатель и до 56 грн за километр на пике цены.

Стоимость перевозки груза за 1 км 10 тонн

С данным типом транспорта ситуация еще менее очевидна. Колебания цены на пике доходили до 50 грн, а на спаде до 25 грн за километр. Очевидно данные скачки увеличения цены были связаны с дефицитом работающих перевозчиков, а также наличия топлива в период военного положения с одной стороны, но и с временными отсутствием заказов с другой стороны, что в свою очередь снижало стоимость.

Грузоперевозки цены за километр 5 тонн

По пятитонкам ситуация была более стабильная, цена находилась на уровне 22 – 25 грн за километр.

Более детальный анализ статистики цен, а также выборки актуальной цены на грузоперевозки по различному типу транспорта и тоннажу собраны в разделе: Грузоперевозки по украине цена за км.

Какие же есть варианты у заказчика перевозки для оптимизации расходов, когда цена растет?

Как в случае колебаний цены грузоперевозок ведут себя крупные игроки рынка: производители и дистрибуторы различных товаров, которые регулярно используют перевозчиков различного типа транспорта для доставки своих товаров потребителям? Гадать не нужно, все достаточно просто: объявили тендер на перевозки, на который охотно сбегаются десятки таких же крупных компаний- перевозчиков, готовых снижать цены до максимума лишь бы получить заветные годовые контракты.

Но вот что делать малому и среднему бизнесу, для которых такие торги недоступны? В причину разовых заказов или сезонности они не в состоянии вызвать интерес у крупных системных перевозчиков, которые, отмахиваясь от таких разовых заказов могут завысить цену , мол, не интересно нам и все.

Но не все так однозначно, мы попытались разобраться в данном вопросе и выяснили, что в данном сегменте перевозок малый и средний бизнес предпочитает использовать транспортные сайты или так называемые биржи грузоперевозок, на которых такие же небольшие транспортные компании а также просто частные водители владельцы транспорта ищут ежедневные загрузки .

Изучив различные форумы и авторитетные тематические порталы, нам удалось выяснить, как это работает на самом деле.

Одним из проверенных и популярных европейских ресурсов, который может прийти на помощь малому бизнесу для экономии стоимости перевозки является сайт DeGruz.com. Основанный еще в далеком 2006 году, проект имеет Украинские корни и европейских инвесторов , которые активно его развивают.

Со слов коммерческого директора компании DeGruz Натальи Шевченко, на сайте ежедневно регистрируются от 50 новых небольших компаний перевозчиков, владеющих 1 -2 машинами и готовых предложить очень конкурентные цены для владельцев груза.

Как это работает и в чем экономия?

На самом деле все просто владельцу груза достаточно просто разместить заявку на сайте, после чего перевозчики (их количество превышает 18 000 в базе DeGruz) предложат свои цены. В результате заказчик получает полноценный тендер на свою даже разовую отправку груза. Используя огромную базу прямых перевозчиков, с которыми легко договориться и даже поторговаться при необходимости. Важно отметить что, для владельца груза это абсолютно бесплатно.

Но как же все таки узнать стоимость грузоперевозки, если груза пока еще нет, а цену сформировать за будущий товар необходимо.

Одной из полезной и уникальных опций транспортной биржи Дегруз является раздел статистика цен, в которой собраны самые свежие данные по стоимости грузоперевозки за километр.

Ежедневно на сайте создаются тысячи заявок как от перевозчиков, так и от заказчиков. Все это позволяет формировать базу данных с актуальными предложениями по цене. Используя данный раздел, можно с уверенностью определить минимальный и максимальный тарифы по интересующему тоннажу и направлению.

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