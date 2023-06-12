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У періоди, коли економіка на спаді, дуже важливо для бізнесу оптимізувати витрати, щоб утриматися на плаву і зберегти рентабельність, і перевезення як стаття витрат можуть суттєво вплинути на вартість товарів, збільшуючи їхню ціну для кінцевого споживача, а враховуючи постійні коливання на ринку нафтопродуктів, інфляцію, та інші чинники цей вид послуг має тенденцію до зростання.

Подане нижче дослідження показує, як змінювалася ціна на перевезення в Україні за найпопулярнішими тоннажами від 5 до 20 тонн у період 2022 та 2023 років.

Вантажоперевезення по Україні ціна за км 20 тонн

Як бачимо, вартість за 20-тонну машину коливалася від 36 грн за кілометр мінімальний показник і до 56 грн за кілометр на піку ціни.

Вартість перевезення вантажу за 1 км 10 тонн

З цим типом транспорту ситуація ще менш очевидна. Коливання ціни на піку доходили до 50 грн., а на спаді до 25 грн. за кілометр. Очевидно, дані стрибки збільшення ціни були пов’язані з дефіцитом працюючих перевізників, а також наявності палива у період військового стану з одного боку, але й з тимчасовою відсутністю замовлень з іншого боку, що в свою чергу знижувало вартість.

Вантажоперевезення ціни за кілометр 5 тонн

За п’ятитонками ситуація була стабільнішою, ціна перебувала на рівні 22 – 25 грн за кілометр.

Більш детальний аналіз статистики цін, а також вибірки актуальної ціни на вантажоперевезення по різному типу транспорту та тоннажу зібрані в розділі: Вантажоперевезення по Україні ціна за км.

Які ж є варіанти у замовника перевезення для оптимізації витрат, коли ціна зростає?

Як у разі коливань ціни вантажоперевезень поводяться великі гравці ринку: виробники та дистриб’ютори різних товарів, які регулярно використовують перевізників різного типу транспорту для доставки своїх товарів до споживачів? Гадати не потрібно, все досить просто: оголосили тендер на перевезення, на який охоче збігаються десятки таких же великих компаній-перевізників, готових знижувати ціни до максимуму, аби отримати заповітні річні контракти.

Але що робити малому і середньому бізнесу, для яких такі торги недоступні? З причини разових замовлень або сезонності вони не в змозі викликати інтерес у великих системних перевізників, які, відмахуючись від таких разових замовлень, можуть завищити ціну, мовляв, не цікаво нам і все.

Але не все так однозначно, ми спробували розібратися в даному питанні і з’ясували, що в даному сегменті перевезень малий та середній бізнес воліє використовувати транспортні сайти або так звані біржі вантажоперевезень, на яких такі ж невеликі транспортні компанії, а також приватні водії, власники транспорту шукають щоденні завантаження.

Вивчивши різні форуми та авторитетні тематичні портали, нам вдалося з’ясувати, як це працює насправді.

Одним із перевірених та популярних європейських ресурсів, який може прийти на допомогу малому бізнесу для економії вартості перевезення, є сайт DeGruz.com. Заснований ще далекого 2006 року, проект має Українське коріння та європейських інвесторів, які активно його розвивають.

За словами комерційного директора компанії DeGruz Наталії Шевченко, на сайті щодня реєструються від 50 нових невеликих компаній перевізників, які володіють 1-2 машинами та готові запропонувати дуже конкурентні ціни для власників вантажу.

Як це працює і в чому економія?

Насправді все просто власнику вантажу досить просто розмістити заявку на сайті, після чого перевізники (їхня кількість перевищує 18 000 у базі DeGruz) запропонують свої ціни. В результаті замовник отримує повноцінний тендер на своє навіть разове відправлення вантажу. Використовуючи величезну базу прямих перевізників, з якими легко домовитися і навіть при необхідності поторгуватись. Важливо зазначити що для власника вантажу це абсолютно безкоштовно.

Але як же дізнатися вартість вантажоперевезення, якщо вантажу поки ще немає, а ціну сформувати за майбутній товар необхідно.

Однією з ефективних та унікальних опцій транспортної біржі Дегруз є розділ статистика цін, в якій зібрані найсвіжіші дані щодо вартості вантажоперевезення за кілометр.

Щодня на сайті створюються тисячі заявок як від перевізників, так і замовників. Все це дозволяє формувати базу даних із актуальними пропозиціями за ціною. Використовуючи даний розділ, можна з упевненістю визначити мінімальний і максимальний тарифи по тонажу, що цікавить і напрямку.

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