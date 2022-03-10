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STUDY.UA открывает бесплатные онлайн-уроки для учащихся 5-9-х и 10-11-х классов

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 12:32
STUDY.UA открывает бесплатные онлайн-уроки для учащихся 5-9-х и 10-11-х классов - Фото

STUDY.UA приглашает учащихся 5-9-х и 10-11-х классов на обучение! 11 марта будут начаты онлайн-уроки по украинской и международной программе, по английскому и IT, а также подготовительные курсы для поступления в университеты за рубежом.

Обучение бесплатное для всех учащихся Украины!
Задание онлайн-программы – снизить стресс у школьников и дать возможность поддерживать уровень знаний.
Обязательная регистрация на сайте

Online.study.ua/lesson

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