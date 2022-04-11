Священники УПЦ МП требуют церковного трибунала для патриарха Кирилла

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата требуют отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его позиции относительно войны в Украине и приверженности "русскому миру". Об этом сообщил протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук в своем обращении в Facebook.

По состоянию на обед 11 апреля к требованию присоединились 243 священника.

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"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины. Мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла", – идется в обращении представителя УПЦ.

Отмечается, что Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь.

По мнению представителей УПЦ, патриарх совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.

"Несмотря на то, что патриарх Кирилл на протяжении многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками", — протоиерей УПЦ.

По словам Пинчука, уже многие столетия в православной церкви существует традиция обращаться в суд Собора Предстоятелей Древних Восточных Церквей в случае серьезных конфликтов.

В истории Русской церкви был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон, лишив его патриаршества и епископского сана.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата обратились к патриарху Кириллу и призвали главу УПЦ МП Онуфрия порвать с Москвой.

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Наталия Фреик

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