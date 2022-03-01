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Священники УПЦ МП призвали Онуфрия порвать с Московским патриархатом: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 16:40
Митрополит Онуфрий (Фото: УПЦ МП)
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Священники Украинской православной церкви Московского патриархата обратились к патриарху Кириллу и призвали главу УПЦ МП Онуфрия порвать с Москвой.

В обращении говорится: 

"Я, священник Украинской православной церкви такой-то (имя и место службы), мой предстоятель, блаженнейший митрополит Онуфрий. Я обращаюсь к патриарху Московскому Кириллу: "Я прекращаю поминать ваше имя за богослужением в нашем храме. Это мой ответ на ваше молчание во время войны России с Украиной и попустительство во всем президенту России Путину, что и привело к этой войне. Мы считали вас отцом, а вы оказались хуже отчима. Бог вам судья". Учитывая вышесказанное, обращаюсь к своему предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой инициировать созыв поместного собора Украинской православной церкви, на котором поднять вопрос о неуместности дальнейшего пребывания в составе Московского патриархата и изменении канонического статуса нашей Церкви".

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Наталия Медведева
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упц мп онуфрий
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