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Тернопольская область второй раз попала под обстрел. Ракета упала на склад удобрений

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05.04.2022, 20:03
Тернопольская область второй раз попала под обстрел. Ракета упала на склад удобрений - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник, 4 апреля, около 23:30 над Тернопольской областью была сбита российская ракета. Ее обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. Произошла утечка, в результате которой была загрязнена почва и река Иква, сообщил глава областной администрации Владимир Труш.

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"По состоянию на утро замеры не показали увеличения уровня вредных веществ. Однако повторные пробы выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква", – рассказал чиновник.

Жителям территорий вдоль Иквы в Кременецком районе посоветовали не пить воду из колодцев и не ловить рыбу. В населенный пункт, где произошел инцидент, отвезли питьевую воду.

Экологи ожидают, что событие не будет иметь длительных последствий и за три-четыре дня ситуация нормализуется.

Иква – это правый приток Стыра и входит в бассейн Днепра. Протекает через Дубно.

Ракета была направлена не на склад удобрений, а на один из объектов критической инфраструктуры Тернопольской области.

Андрей Водяный
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