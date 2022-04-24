Только в Луганской области россияне уничтожили минимум семь православных храмов – Гайдай

Не менее семи православных храмов разрушили россияне во время полномасштабной войны против Украины только на территории Луганской области. Также разрушения получили исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

В частности, частичному разрушению после обстрелов россиян подверглись здания Свято-Екатериненского храма в Счастье, который является памятником культурного наследия. Артиллерийскими снарядами поврежден Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матроны Московской в Рубежном.

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Повреждения получил также храм Свято-Михайловского прихода в Попасной. В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило стекла.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни монументы культуры. Россияне стирают с луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы", – отметил Гайдай.

Уляна Букатюк

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