Трамп: Вашингтон и Киев обсуждают украинские электростанции
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты ведут переговоры с Украиной насчет ее электростанций. Об этом американский лидер рассказал во время заседания кабинета министров, передает агентство Reuters.
Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.
Также президент Штатов повторил, что ожидает подписание соглашения о ресурсах между Украиной и США "в скором времени".
По поводу мирного процесса Трамп сообщил, что сейчас, среди прочего, идут переговоры "о территории".
"Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанцию. Кое-кто говорит, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть экспертный опыт (Возможно, речь идет о Запорожской атомной станции. – Ред.)", – рассказал американский лидер.
- 20 марта президент Зеленский заявил, что Украина не намерена приватизировать Запорожскую АЭС.
- Город Энергодар в Запорожской области и расположенная рядом с ним Запорожская АЭС оккупированы РФ с марта 2022 года. До оккупации Запорожская АЭС производила до 20% от всей электроэнергии в Украине.
- Все три года станция не отдает электроэнергию в сеть, и, по оценкам Министерства энергетики, для перезапуска всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции по возвращении ее из оккупации понадобятся годы. Профильный министр заявлял, что даже один энергоблок будет сложно запустить с технической точки зрения.