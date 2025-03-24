Трамп: Вашингтон и Киев обсуждают украинские электростанции

Президент США ожидает подписания соглашения о ресурсах "в скором времени"

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты ведут переговоры с Украиной насчет ее электростанций. Об этом американский лидер рассказал во время заседания кабинета министров, передает агентство Reuters.

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Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.

Также президент Штатов повторил, что ожидает подписание соглашения о ресурсах между Украиной и США "в скором времени".

По поводу мирного процесса Трамп сообщил, что сейчас, среди прочего, идут переговоры "о территории".

"Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанцию. Кое-кто говорит, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть экспертный опыт (Возможно, речь идет о Запорожской атомной станции. – Ред.)", – рассказал американский лидер.