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Новогодние праздники – время чудес и волшебства. Сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий Цитрус не осталась в стороне и организовала благотворительную акцию по сбору 1 миллиона гривен на помощь детям.

С 19 декабря на сайте Цитрус каждый желающий может за 20 гривен приобрести новогоднюю открытку как дополнение к покупке или в качестве основной покупки. Вырученные средства компания потратит на благотворительность. С 21 декабря купить открытки можно будет в розничной сети Цитрус.

20 января будут подведены итоги акции и сотрудники компании передадут подарки, игрушки и необходимые товары в центры для детей с особенностями развития по всей Украине.

«Дети с особенностями развития нуждаются в специальных игрушках и гаджетах. Мы узнали у специалистов, какие именно товары смогут помочь таким детям социализироваться и развиваться. И теперь вместе собираем средства на их покупку. Делать добро проще, чем кажется. Вместе мы можем сделать одновременно два добрых дела: поднять настроение близкому человеку креативной новогодней открыткой и принять участие в благотворительности», - отмечают в компании Цитрус.

Присоединяйтесь к благотворительной акции, чтобы вместе помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

О Цитрусе

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 60 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств «ЦеХАБ» и «Цитрус Академия» во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

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