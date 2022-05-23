Украина будет судить еще 48 военнослужащих России за военные преступления
Еще 48 российских военнослужащих предстанут перед судом в Украине за совершение военных преступлений. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.
"Мы уже возбудили около 13 000 дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам", – цитирует издание Генпрокурора.
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Первого военнго преступника из этого списка суд уже приговорил в пожизненному заключению.
По словам Венедиктовой, у украинских официальных лиц есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям.
Два дела в отношении трех подозреваемых уже находятся на рассмотрении судов.
- 23 мая первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине за совершение военных преступлений.
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