UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина будет судить еще 48 военнослужащих России за военные преступления

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 22:15
Украина будет судить еще 48 военнослужащих России за военные преступления - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Еще 48 российских военнослужащих предстанут перед судом в Украине за совершение военных преступлений. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.  

"Мы уже возбудили около 13 000 дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам", – цитирует издание Генпрокурора. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первого военнго преступника из этого списка суд уже приговорил в пожизненному заключению. 

По словам Венедиктовой, у украинских официальных лиц есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. 

Два дела в отношении трех подозреваемых уже находятся на рассмотрении судов. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления российские военные давос Ирина Венедиктова Офис генпрокурора
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 