Украина начала применять легкомоторные самолеты для сбивания дронов в тылу – видео

В Одессе легкомоторный Як-52 сбил два российских дрона

Фото: YouTube

Украина начала применять легкомоторную авиацию, чтобы сбивать российские дроны в тылу. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В небе над Одесской областью с применением легкомоторной авиации [в субботу, 27 апреля] уничтожены два разведывательных дрона россиян. Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный", — рассказали военные.

null

Видео с уничтожением российского дрона в субботу обнародовали одесские Telegram-каналы. На них виден вражеский разведывательный дрон на парашюте, вокруг которого кружит учебно-тренировочный Як-52.