Украина начала применять легкомоторные самолеты для сбивания дронов в тылу – видео
Украина начала применять легкомоторную авиацию, чтобы сбивать российские дроны в тылу. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
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"В небе над Одесской областью с применением легкомоторной авиации [в субботу, 27 апреля] уничтожены два разведывательных дрона россиян. Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный", — рассказали военные.
Видео с уничтожением российского дрона в субботу обнародовали одесские Telegram-каналы. На них виден вражеский разведывательный дрон на парашюте, вокруг которого кружит учебно-тренировочный Як-52.
- Весной 2024 года Украина столкнулась с критическим дефицитом снарядов для систем противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский рассказывал, что именно поэтому 11 апреля не удалось защитить Трипольскую ТЭС: противовоздушная оборона сбила первые семь ракет, которые летели в станцию, а последние четыре уже нечем было сбивать.