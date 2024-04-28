Україна почала застосовувати легкомоторні літаки для збиття дронів у тилу – відео

В Одесі легкомоторний Як-52 збив два російські дрони

Фото: YouTube

Україна почала застосовувати легкомоторну авіацію, щоб збивати російські дрони в тилу. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"В небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації [в суботу, 27 квітня] знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий", – розказали військові.

Відео зі збиттям російського дрона в суботу оприлюднили одеські Telegram-канали. На них видно ворожий розвідувальний дрон на парашуті, навколо якого кружляє навчально-тренувальний Як-52.