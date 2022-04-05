Украина ожидает от Грузии доказательств, что она не помогает РФ обходить санкции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина подозревает Грузию в попытках помочь России обойти западные санкции. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона вечером во вторник.

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"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", – сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы Украина и ее союзники не имели влияния на Грузию, то россияне уже создали бы маршрут для обхода санкций через эту страну.

4 апреля в соцсетях ГУР МО появилось сообщение, что российские агенты налаживают каналы контрабанды товаров военного и двойного назначения, проходящие, в частности, по территории Грузии. По данным украинской разведки, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

Грузинские власти назвали это заявление "безосновательным и бессмысленным", связав его с тем, что в Украине сейчас работают бывшие члены правительства экспрезидента Михеила Саакашвили.

Андрей Водяный

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