UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина ожидает от Грузии доказательств, что она не помогает РФ обходить санкции

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 23:02
Украина ожидает от Грузии доказательств, что она не помогает РФ обходить санкции - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина подозревает Грузию в попытках помочь России обойти западные санкции. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона вечером во вторник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", – сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы Украина и ее союзники не имели влияния на Грузию, то россияне уже создали бы маршрут для обхода санкций через эту страну.

  • 4 апреля в соцсетях ГУР МО появилось сообщение, что российские агенты налаживают каналы контрабанды товаров военного и двойного назначения, проходящие, в частности, по территории Грузии. По данным украинской разведки, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
  • Грузинские власти назвали это заявление "безосновательным и бессмысленным", связав его с тем, что в Украине сейчас работают бывшие члены правительства экспрезидента Михеила Саакашвили.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против рф контрабанда Грузия дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 