UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила $924 млн благотворительных взносов для беженцев – ОП

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 14:14
Украина получила $924 млн благотворительных взносов для беженцев – ОП - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Благотворительная помощь для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира составила около $924 млн. Почти половина из пожертвований поступила  из Великобритании, сообщили в Офисе президента. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Андрей Ермак сообщил, что деньги идут на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, которые потом отправляют их на помощь украинским беженцам в разных странах.

Почти 47% от собранных средств поступило от благотворителей из Великобритании. Пожертвования из Нидерландов составили 18% и США – почти 8%.

В частности, в Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрано более 310 млн фунтов стерлингов. Свои взносы внесли лично Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки. 

Голливудская актриса Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, и ее муж актер Эштон Кутчер собрали $35 млн и направили эти средства логистическому стартапу Flexport и компании Airbnb. 

Местное телевидение во Франции собрало 8 млн евро благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди Франции Брижит Макрон – она передала 1 млн евро.

Читайте также: Stand Up For Ukraine. Глобальная акция собрала 9,1 млрд евро для украинских беженцев

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания беженцы благотворительность
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 