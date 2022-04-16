Украина получила $924 млн благотворительных взносов для беженцев – ОП

Благотворительная помощь для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира составила около $924 млн. Почти половина из пожертвований поступила из Великобритании, сообщили в Офисе президента.

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Андрей Ермак сообщил, что деньги идут на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, которые потом отправляют их на помощь украинским беженцам в разных странах.

Почти 47% от собранных средств поступило от благотворителей из Великобритании. Пожертвования из Нидерландов составили 18% и США – почти 8%.

В частности, в Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрано более 310 млн фунтов стерлингов. Свои взносы внесли лично Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

Голливудская актриса Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, и ее муж актер Эштон Кутчер собрали $35 млн и направили эти средства логистическому стартапу Flexport и компании Airbnb.

Местное телевидение во Франции собрало 8 млн евро благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди Франции Брижит Макрон – она передала 1 млн евро.

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Наталия Фреик

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