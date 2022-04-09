Stand Up For Ukraine. Глобальная акция собрала 9,1 млрд евро для украинских беженцев

Сегодня, 9 апреля, в Варшаве прошло мероприятие по объявлению взносов в рамках акции в поддержку украинцев Stand Up For Ukraine. Эта кампания была запущена в соцсетях 26 марта, ее цель – сбор средств для украинских внутренних переселенцев и беженцев. Акцию организовали Еврокомиссия и правительство Канады.

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Как сообщается на сайте Еврокомиссии, глобальная акция собрала 9,1 млрд евро для людей, спасающихся от российского вторжения в Украине и за границей.

На сегодняшнем объявлении суммы собранных средств в Варшаве присутствовали президент Польши Анджей Дуда и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а канадский премьер Джастин Трюдо поучаствовал дистанционно.

К кампании присоединились такие артисты как Боно, Мадонна, Элтон Джон, Майли Сайрус, Адам Ламберт, Селин Дион или Аланис Мориссетт и другие.

В Еврокомиссии отметили, что количество внутренних переселенцев в Украине достигло уже 6,5 млн человек, а Евосоюз принял более 3,8 млн беженцев. Польша приняла более 2,5 млн беженцев.

"Мы продолжим оказывать поддержку. И как только перестанут падать бомбы, мы поможем народу Украины восстановить свою страну. Мы продолжим защищать Украину", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение об акции Stand Up For Ukraine. Он отметил, что украинцы сейчас противостоят наибольшей тирании в мире и призвал людей из других стран убеждать своих политиков в необходимости оказания помощи Украине и введения новых санкций против РФ.

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Оксана Житнюк

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