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Украина рекордно поднялась в глобальном рейтинге безвиза. Паспорт РФ становится "мусором"

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 21:29
Украина рекордно поднялась в глобальном рейтинге безвиза. Паспорт РФ становится
Фото: depositphotos.com

Украина поднялась на 34-е место в мире по возможности безвизового посещения стран с украинским паспортом. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners, автор рейтинга The Henley Passport Index.  

С украинским паспортом можно путешествовать в 143 страны без визы или с визой по прибытии, согласно данным рейтинга за первый квартал 2022 года. 

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Россия опустилась на четыре позиции и заняла 49-е место с открытыми поездками в 117 стран. 

С начала военной агрессии РФ против Украины многие страны либо изменили свою политику въезда, либо полностью отменили визовые требования для владельцев украинских паспортов.

В результате Украина поднялась до рекордно высокого уровня в The Henley Passport Index, комментирует итоги рейтинга CNN. 

В свою очередь ЕС, США и Канада запретили российским авиакомпаниям полеты в свои страны, а некоторые государства больше не выдают визы российским гражданам, "фактически обрекая российский паспорт на статус мусорного в большей части развитого мира", говорится в отчете Henley & Partners. 

Хотя отношение цивилизованного мира к РФ пока не оказало существенного влияния на положение России в глобальном рейтинге паспортов, авторы отчета прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация для страны-агрессора резко изменится к худщему. 

Лучшие паспорта для путешествий в 2022 году 

1. Япония, Сингапур (192 направления) 

2. Германия, Южная Корея (190) 

3. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189) 

4. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция (188) 

5. Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187) 

6. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США (186) 

7. Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185) 

8. Венгрия (183) 

9. Литва, Польша, Словакия (182) 

10. Эстония, Латвия, Словения (181)  

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Роман Брыль
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