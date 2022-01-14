"Сила паспорта". Украина заняла 35-е место в мире по безвизу – рейтинг Henley & Partners

Украина заняла 35-е место в рейтинге по "силе паспорта", он определяется количеством стран, которые можно без виз посетить гражданам того или иного государства. Рейтинг предоставили LIGA.net в международной консалтинговой компании Henley & Partners.

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По сравнению с рейтингом прошлого года для Украины добавилось шесть стран с безвизовым режимом – с украинским паспортом сейчас свободно можно посетить 141 страну.

Впрочем, место Украины в рейтинге не изменилось – она осталась на 35-й позиции, которую делит с Парагваем. Из постсоветских государств выше Украины расположились только страны Балтии: Литва занимает девятое место (182 страны), Латвия и Эстония – на десятой строке (181).

Топ-5 рейтинга выглядит так:

первое место, 192 страны – Япония, Сингапур;

второе место, 190 – Германия, Южная Корея;

третье место, 189 – Финляндия, Италия, Люксембург, Испания;

четвертое место, 188 – Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция;

пятое место, 187 – Ирландия, Португалия.

На последних местах расположились Афганистан (26), Ирак (28), Сирия (29), Пакистан (31) и Йемен (33).

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23 декабря 2021 года Украина договорилась о безвизе с Сейшельскими Островами.

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Марк Сировой

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