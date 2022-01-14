"Сила паспорта". Украина заняла 35-е место в мире по безвизу – рейтинг Henley & Partners
Украина заняла 35-е место в рейтинге по "силе паспорта", он определяется количеством стран, которые можно без виз посетить гражданам того или иного государства. Рейтинг предоставили LIGA.net в международной консалтинговой компании Henley & Partners.
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По сравнению с рейтингом прошлого года для Украины добавилось шесть стран с безвизовым режимом – с украинским паспортом сейчас свободно можно посетить 141 страну.
Впрочем, место Украины в рейтинге не изменилось – она осталась на 35-й позиции, которую делит с Парагваем. Из постсоветских государств выше Украины расположились только страны Балтии: Литва занимает девятое место (182 страны), Латвия и Эстония – на десятой строке (181).
Топ-5 рейтинга выглядит так:
первое место, 192 страны – Япония, Сингапур;
второе место, 190 – Германия, Южная Корея;
третье место, 189 – Финляндия, Италия, Люксембург, Испания;
четвертое место, 188 – Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция;
пятое место, 187 – Ирландия, Португалия.
На последних местах расположились Афганистан (26), Ирак (28), Сирия (29), Пакистан (31) и Йемен (33).
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- 23 декабря 2021 года Украина договорилась о безвизе с Сейшельскими Островами.
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