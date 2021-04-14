Сила паспорта. Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге Henley and Partners

Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге силы паспорта от консалтинговой компании Henley and Partners. Обновленный рейтинг Henley Passport Index был опубликован на сайте компании.

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В рейтинг входят 227 стран и территорий. Паспорт ранжируют по количеству стран, которые можно посетить его владельцу без визы. Сейчас Украина занимает 36 позицию в рейтинге (в январе – 43). Граждане Украины могут посетить без виз 136 стран, подсчитали аналитики Henley and Partners.

Нынешнее место является для Украины рекордным за все время формирования рейтинга. Посмотреть ретроспективную динамику Украины в рейтинге можно, увеличив график по клику.

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Украина занимает наивысшее место среди всех постсоветских стран, если не брать в учет страны Балтии, которые входят в Евросоюз. Литва – на 10 месте (183 страны с безвизовым въездом), Латвия и Эстония делят 11-е (182). Россия вместе с Микронезией на 48 месте – 118 стран.

Возглавляют же рейтинг Япония (193 страны с безвизовым въездом), Сингапур (192), Южная Корея и Германия (191). На последних местах – Афганистан (26), Ирак (28), Сирия (29), Пакистан (32) и Йемен (33).

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В феврале посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что поездки в ЕС по безвизу для украинцев не будут доступны еще несколько месяцев.

С 1 марта для украинцев открылись безвизовые направления на острова в Карибском море.

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Марк Сировой

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