Кабмин изменил правила пересечения границы Украины: список нововведений

Кабмин изменил правила пересечения границы в услових карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Внесены такие изменения:

– Украинцам для въезда в страну теперь, как и иностранцам, нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19 за 72 часа до пересечения границы (было для украинцев – за 48 часов, для иностранцев – за 72);

– ПЦР-тест не нужен иностранцам и апатридам младше 12 лет;

– Иностранцы для въезда в страну должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением от коронавируса, обсервацией. Полис должен действовать на срок пребывания в Украине;

– Полис не требуется иностранцам, которые постоянно проживают в Украине; беженцам; дипломатам и членам их семей; водителям грузового транспорта, автобусов; членам экипажей самолетов, речных и морских судов, локомтотивных бригад; военным стран-НАТО и участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.

Также изменены правила самоизоляции после пересечения границы. Ее могут не проходить украинцы, а также иностранцы и апатриды, которые постоянно проживают в Украине, если они:

– имеют негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда;

– младше 12 лет;

– являются водителям грузового транспорта, автобусов; членам экипажей самолетов, речных и морских судов, локомтотивных бригад;

– перевозят гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину. Позже пограничники назвали исключения, кто сможет въехать в Украину без ПЦР-теста.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.