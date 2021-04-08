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Кабмин изменил правила пересечения границы Украины: список нововведений

08.04.2021, 16:27
Кабмин изменил правила пересечения границы Украины: список нововведений - Фото
Паспорт. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабмин изменил правила пересечения границы в услових карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Внесены такие изменения:

– Украинцам для въезда в страну теперь, как и иностранцам, нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19 за 72 часа до пересечения границы (было для украинцев – за 48 часов, для иностранцев – за 72);

– ПЦР-тест не нужен иностранцам и апатридам младше 12 лет;

– Иностранцы для въезда в страну должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением от коронавируса, обсервацией. Полис должен  действовать на срок пребывания в Украине;

– Полис не требуется иностранцам, которые постоянно проживают в Украине; беженцам; дипломатам и членам их семей; водителям грузового транспорта, автобусов; членам экипажей самолетов, речных и морских судов, локомтотивных бригад; военным стран-НАТО и участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.

Также изменены правила самоизоляции после пересечения границы. Ее могут не проходить украинцы, а также иностранцы и апатриды, которые постоянно проживают в Украине, если они:

– имеют негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда;

– младше 12 лет;

– являются водителям грузового транспорта, автобусов; членам экипажей самолетов, речных и морских судов, локомтотивных бригад;

– перевозят гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Марк Сировой
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граница изоляция тест коронавирус COVID-19
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