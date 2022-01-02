Посол: Безвиз с США – моя мечта и цель, для этого надо выполнить несколько критериев

Приближение к безвизу с США является целью для посла в Соединенных Штатов Оксаны Маркаровой, но для этого надо достичь ряда критериев. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

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"Когда я ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизится к безвизовому режиму", – сказала она.

По словам Маркаровой, очень четко понятно, каким критериям должна соответствовать страна, чтобы получить безвиз США.

"Это касается как вопросов внутри страны: защиты границ, обмена информацией между нашими странами, как быстро мы сообщаем о потернянных или украденных паспортах. Есть перечень конкретных вопросов", – сказала посол.

Другой критерий, говорит Маркарова, касается процента отказов по туристическим визам и частоты случаев, когда люди нелегально остаются в США, приехав туда по туристической визе.

"Над этими показателями надо работать, чтобы они были в тех рамках, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между государствами. Мы этот вопрос постоянно поднимаем, для меня это безусловно приоритет", – добавила посол.

В феврале 2021-го министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что безвиз с США сейчас нереален, но могут быть программы мобильности.

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Марк Сировой

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