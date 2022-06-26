Украинская авиация атаковала оккупантов в районе Херсона – сводка Генштаба

На Южнобугском направлении украинские воздушные силы нанесли удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются, говорится в утренней сводке Генштаба. Также в районе Херсона противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить перегруппировки украинских войск.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточил на попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

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На Славянском направлении оккупанты ведут наступления в сторону населенных пунктов Довгеньке и Мазановка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ пытается не допустить перегруппировки ВСУ на свои слабые участки.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий. Ведет артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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Роман Брыль

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