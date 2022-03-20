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Украинским водителям запретили пользоваться видеорегистраторами

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 20:56
Украинским водителям запретили пользоваться видеорегистраторами - Фото
видеорегистратор

Водителям Украины запретили использовать видеорегистраторы, чтобы не разглашать информацию, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

Об этом руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник сообщил УП.

По его словам, запрет осуществляется в рамках кампании по обеспечению данных о действиях украинских военных и сил территориальной обороны.

Оговорка действует для всех регионов Украины. Она распространяется на регистраторы в авто и мототранспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны.

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"Оговорка очень важна для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности", – отметил Сеник.

Уляна Букатюк
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война запрет видеорегистратор
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