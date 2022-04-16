Украинский Каратель прошел испытания. Силы спецопераций получат новые дроны
Украинский ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher (Каратель) прошел испытания и одобрен к применению подразделениями Сил специальных операций ВСУ, сообщил в пятницу вечером гендиректор компании-разработчика UA Dynamics Максим Музыка.
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"В ближайшее время первые пять комплексов будут переданы боевым подразделениям ССО Украины, экипажи которых будут подготовлены нашими инструкторами", – написал Музыка в Facebook.
Компания сейчас производит дроны за счет волонтерских фондов и благотворительных взносов и передаст их ССО бесплатно.
Беспилотники Punisher имеют размах крыльев 2,2 метра, а максимальная высота, на которую они могут подниматься, – до 400 метров. Они способны нести до 3 кг взрывчатки на расстояние до 50 за линию фронта.
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