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Украинцы, приютившие беженцев, получат по 450 грн в месяц

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 22:15
Украинцы, приютившие беженцев, получат по 450 грн в месяц - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Граждане, приютившие беженцев в своем жилье, смогут получить примерно по 450 грн "за коммуналку".

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Правительство разработало социальный пакет для поддержки внутренних переселенцев, которым регулируются вопросы соцвыплат, трудоустройства, а также размещение лиц, потерявших или вынужденно покинувших свое жилье.

"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – сообщил Чернышев.

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Для этого люди, имеющие жилье и готовые приютить, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Следует обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эту информацию можно предоставить через сайт "Убежище", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Действие".

Таким образом органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. В Министерстве подчеркнули, что расселение будет происходить только с согласия собственников жилья.

Уляна Букатюк
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жилищно-коммунальные услуги компенсация коммунальные услуги
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