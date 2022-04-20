Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами помощи. Примеры SMS

Украинцев предостерегают от мошеннической схемы с выплатами денежного пособия, сообщают в киберполиции.

Так, злоумышленники рассылают SMS-сообщения с "информацией" о выплатах и ​​ссылкой, где можно подать "заявку".

По ссылке просят ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

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"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", – пояснили в киберполиции.

В случае подозрения мошеннических действий в интернете просят обращаться по электронному адресу: [email protected].

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Катерина Амеліна

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