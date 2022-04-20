Украинцев предупредили о мошенничестве с выплатами помощи. Примеры SMS
Украинцев предостерегают от мошеннической схемы с выплатами денежного пособия, сообщают в киберполиции.
Так, злоумышленники рассылают SMS-сообщения с "информацией" о выплатах и ссылкой, где можно подать "заявку".
По ссылке просят ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.
Читайте также: На Закарпатье обнаружили мошенников, собиравших деньги, прикрываясь военными
"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", – пояснили в киберполиции.
В случае подозрения мошеннических действий в интернете просят обращаться по электронному адресу: [email protected].
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии