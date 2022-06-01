Украины выиграла у Шотландии и приблизилась к Чемпионату мира. Осталось обыграть Уэльс
01.06.2022, 23:42
Фото: УЕФА
Сборная Украины по футболу выиграла первый стыковой матч за право участвовать на Чемпионате мира в Катаре.
Украина выиграла на выезде у Шотландии со счетом 3:1.
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За украинцев отличился Ярмоленко в первом тайме и Яремчук и Довбик – во втором.
Следующий матч со сборной Уэльса состоится 5 июня в Кардиффе.
В случае победы Украина на Чемпионате мира сыграет в группе В со сборными Ирана, США и Англии.
Первый матч против США победитель пары Украина/Уэльс сыграет 21 ноября 2022 года.
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