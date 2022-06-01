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Украины выиграла у Шотландии и приблизилась к Чемпионату мира. Осталось обыграть Уэльс

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 23:42
Украины выиграла у Шотландии и приблизилась к Чемпионату мира. Осталось обыграть Уэльс - Фото
Фото: УЕФА

Сборная Украины по футболу выиграла первый стыковой матч за право участвовать на Чемпионате мира в Катаре. 

Украина выиграла на выезде у Шотландии со счетом 3:1.  

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За украинцев отличился Ярмоленко в первом тайме и Яремчук и Довбик – во втором. 

Следующий матч со сборной Уэльса состоится 5 июня в Кардиффе. 

В случае победы Украина на Чемпионате мира сыграет в группе В со сборными Ирана, США и Англии.  

Первый матч против США победитель пары Украина/Уэльс сыграет 21 ноября 2022 года. 

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Роман Брыль
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Шотландия Катар сборная украины ЧМ-2022 украина-шотландия
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