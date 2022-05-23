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Укрпошта выпустила марку-продолжение с "русским военным кораблем". На Майдане очередь

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 15:23
Укрпошта выпустила марку-продолжение с
Фото: Укрпошта

Укрпошта выпустила обновленную версию марки с "кораблем" – "Русский военный корабль ВСЕ". Продажа стартовала с 14:00, сообщил руководитель Укрпошты Игорь Смелянский.

Марки доступны в продаже в 1500 отделениях по всей стране.

Лимит – 2 блока по 3 марки на клиента.

"Только на первую неделю мы даем в отделение 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль НА". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и т.д.", – объяснил Смелянский.

И показал фото очереди в столичное отделение Укрпошты.

Укрпошта выпустила марку-продолжение с "русским военным кораблем". На Майдане очередь

Он также добавил, что 1,5 млн марок и мерч (майки, свитшоты, магниты) будут продавать на 6 интернет-площадках. 4 украинских площадки стартуют 24 мая, международные 25-27 мая. Названия и ссылки будут обнародованы 23 мая вечером.

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Укрпочта почтовая марка русский военный корабль
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