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Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 09:08
Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото - Фото
Фото: Олег Синегубов/telegram

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня, 4 июля, в 4 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.  

"Своей целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было", – уточнил Синегубов. 

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Он добавил, что на территории области враг в течение суток обстреливал города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.  

Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото

За прошедшие сутки в области от действий оккупантов погибли три жителя села Безруки, Дергачевской громады. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии. Ранены шесть человек.  

Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото

В течение суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.  

ВСУ сдерживают неприятеля. Бои продолжаются.  

Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото

  • 2 июля Синегубов сообщил, что российские войска на сегодняшний день не способны взять в осаду Харьков или непосредственно войти в город, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из областного центра нет. 

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Роман Брыль
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обстрел ракетный удар изюм олег синегубов Харьковская ОВА
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