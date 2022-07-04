Утренний обстрел Харькова: оккупанты ракетами разбомбили школу – фото
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня, 4 июля, в 4 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.
"Своей целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было", – уточнил Синегубов.
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Он добавил, что на территории области враг в течение суток обстреливал города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.
За прошедшие сутки в области от действий оккупантов погибли три жителя села Безруки, Дергачевской громады. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии. Ранены шесть человек.
В течение суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.
ВСУ сдерживают неприятеля. Бои продолжаются.
- 2 июля Синегубов сообщил, что российские войска на сегодняшний день не способны взять в осаду Харьков или непосредственно войти в город, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из областного центра нет.
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