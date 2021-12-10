Уважение к правам человека: "Урок толерантности" от Parimatch Foundation

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10 декабря отмечается Международный день прав человека. Именно 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт по правам человека, провозглашающий права личности, гражданские и политические права и свободы. В Декларации заявлено, что все люди имеют равные права, которые не зависят от их индивидуальных отличий.

Когда следует начинать говорить о правах человека с детьми? Чем раньше, тем лучше. Несмотря на то, что диалог о правах детей входит в школьную программу, в школах до сих пор присутствует буллинг, дискриминация и агрессия. Для того чтобы предотвратить эти явления, а не просто искать решения существующих ситуаций, международный благотворительный фонд Parimatch Foundation разработал новую инициативу — внеклассное мероприятие "Урок толерантности".

"Урок толерантности": что это?

В Parimatch Foundation подготовили два сценария внеклассного мероприятия "Урок толерантности" — для учащихся 5-7 и 8-11 классов. В сценарии есть специальные упражнения, методические советы и комментарии психолога, которые помогут учителям поговорить с детьми о дискриминации после практической части мероприятия. Формат внеклассного мероприятия — спортивные игры и командные задания, и проводить их должны учителя физической культуры.

"Сейчас очень важно помочь учащимся почувствовать преимущества толерантного отношения ко всем людям и научить их аргументированно отстаивать общечеловеческие ценности в разных жизненных ситуациях. Мы в Parimatch Foundation, понимая большую роль спорта и, в частности, уроков физкультуры в детской социализации, решили разработать сценарий внеклассного мероприятия именно для этого предмета", — рассказывает Екатерина Сакевич, программный менеджер Parimatch Foundation.

Почему говорить о дискриминации лучше в формате игры?

Одним из соавторов внеклассного мероприятия стал Алексей Лазаренко — доктор философии в области педагогики, магистр права, вице-президент Всеукраинского фонда "Защита прав детей", тренер ECPAT и UNDP. Он объясняет: фонд, который он представляет, активно занимается вопросами защиты прав детей, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями. При этом первое место занимает готовность национальной системы среднего общего образования и дошкольного образования к активному внедрению инклюзивного обучения. Речь идет не только о детях с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, но и тех, кто часто страдает от проявлений дискриминации: детях из семей, эмигрировавших в Украину, девочках, детях-сиротах и детях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. И если раньше об инклюзии говорили в контексте подготовки учителей, то "Урок толерантности" от Parimatch Foundation призван научить детей уважать других и понимать, что инаковость не является признаком неравенства.

"Сценарий "Урока толерантности" показывает: учитель физкультуры тоже может поднимать с детьми такие темы, как недискриминация, толерантное отношение, инклюзия. Даже если ребенок никогда не сталкивался с детьми с инвалидностью, он должен понимать, что такие дети существуют и имеют равные с ним права. Как ребенку в возрасте 10-11 лет объяснить, что такое дискриминация? Лучше не теорией из Википедии, а с помощью игры, чтобы почувствовать эту эмпатию даже на физическом уровне. Выполнять некоторые упражнения в условиях ограничений: с завязанными глазами, только одной рукой, сидя в коляске и т.д. И когда дети ощутят эти ограничения на себе, объяснять им, что такое дискриминация и почему с ней следует бороться", — объясняет Алексей Лазаренко.

Алексей Лазаренко убежден, что "Урок толерантности" обязательно нужно вариативно и адаптивно к возрасту включать если не в школьную, то во внешкольную программу, начиная с начальных классов.

Что о буллинге в школе говорят психологи?

Буллинг — деструктивное явление, присущее детским коллективам по всему миру. Находиться в охваченном буллингом детском коллективе не только морально тяжело, но и опасно. При этом международные и украинские эксперты признают, что полностью искоренить буллинг довольно сложно, поэтому меры должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса.

Соавторами мероприятия "Урок толерантности" также являются специалисты Института модернизации содержания образования. Психолог Ольга Флярковская рассказывает: на сегодняшний день активно внедряется инклюзивное образование, педагоги и психологи должны подготовить учеников, а также их родителей к здоровому взаимодействию с ребенком с особыми образовательными потребностями. И несмотря на масштабность и сложность проблемы насилия в школах, учебные заведения имеют большие возможности для профилактики этого негативного явления и влияния на всех участников образовательного процесса, чтобы сформировать в них поведение, основанное на взаимном уважении и недопущении насилия относительно друг друга.

""Урок толерантности" может стать действенной площадкой для формирования у детей и молодежи эмпатии и нетерпимого отношения к насильственным моделям поведения.

Когда мы начинали внедрять инклюзивную учебу, то сталкивались не только с опасениями, но и агрессией у родителей. Так работает человеческий инстинкт самосохранения — со страхом воспринимать все новое и неизведанное. Но со временем, когда человек узнает это больше и понимает, что бояться нечего, он меняет свое отношение", — делится Ольга Флярковская, начальница отдела научного и учебно-методического обеспечения содержания внешкольного образования и воспитательной работы ИМСО.

Как провести такое мероприятие в своей школе?

Рассылку со сценарием, видео с пояснениями по мероприятию и форме для обратной связи уже получили все методические объединения страны. Также сценарий урока опубликован на сайте Parimatch Foundation, а видеопример такого урока выложен на канале фонда в YouTube. Все педагоги, которые присоединятся к инициативе, получат сертификаты участника, а авторы наиболее интересных мероприятий будут приглашены в рабочую группу Parimatch Foundation по разработке новых форматов для работы в инклюзивном направлении.

Откликается ли идея мероприятия? В ваших силах сделать так, чтобы его захотели провести в каждой украинской школе! Публикуйте видео из "Урока толерантности" на своих страницах в соцсетях с хештегом #нфк_урок_толерантности.

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