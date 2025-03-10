В Дии будет недоступно бронирование от мобилизации в течение 9 часов

В портале призвали воспользоваться услугой до или после этого времени

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Во вторник, 11 марта, в течение 9 часов будет недоступно бронирование в Дии, сообщили в пресс-службе государственного портала.

Технические работы продлятся с 9:00 до 18:00.

В Дии призвали воспользоваться услугой до или после этого времени.

"Команда Дии совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, принявших решение о критичности предприятий", – так портал объясняет причину технических работ.

25 февраля Кабинет министров продлил до 31 марта переходный период в новых правилах бронирования, предоставив дополнительный месяц предприятиям, не успевшим подтвердить критичность.

28 февраля правительство внесло четыре изменения в порядок бронирования военнообязанных.