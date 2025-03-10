У Дії буде недоступне бронювання від мобілізації впродовж 9 годин

У порталі закликали скористатися послугою до або після цього часу

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У вівторок, 11 березня, впродовж 9 годин буде недоступне бронювання військовозобов'язаних у Дії, повідомили у пресслужбі державного порталу.

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Технічні роботи триватимуть з 9:00 до 18:00.

У Дії закликали скористатися послугою до або після цього часу.

"Команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств", – так портал пояснює причину технічних робіт.

25 лютого Кабінет міністрів продовжив до 31 березня перехідний період у нових правилах бронювання, надавши додатковий місяць підприємствам, які не встигли підтвердити критичність.

28 лютого уряд вніс чотири зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.