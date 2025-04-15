В Финляндии бастует полиция и тюрьмы: требуют повышения зарплаты
В Финляндии 15 апреля началась двухдневная забастовка полицейских отделений столичного района Западной Уусимаа. Бастуют также тюрьмы городов Вантаа (Уусимаа) и Гямеенлинна (район Канта-Гяме). Работники заведений требуют повышения зарплаты наравне с другими отраслями. Об этом сообщает Yle.
Забастовка касается всех отделений полиции Западного Уусимаа, то есть главного полицейского участка Эспоо, полицейских участков Киркконумми, Лохья и Расеборг.
Офисы полиции городов закрыты, работники не принимают заявления о правонарушениях, предоставлении убежища или временной защиты. В то же время патрульные остаются на местах и выполняют задачи, связанные с угрозой жизни или здоровью.
Все остальные дела направляются в полицию Хельсинки и Восточного Уусимаа, которые продолжают работать.
Тюрьмы Вантаа и Хямеенлинна из-за забастовки не прекратили, но ограничили работу. В частности, два дня заключенные не смогут выходить и общаться за пределы тюрем.
Кроме того, были внесены изменения в транспортировку заключенных в суды, поэтому некоторые заседания не состоятся.
Причиной акции протеста стали переговоры о зарплате между профсоюзом и государством, которые, по мнению представителя профсоюза, "зашли в тупик".
"Я считаю не менее оскорбительным то, что мы должны иметь меньший процент повышения зарплаты, чем в других секторах", – заявил представитель профсоюза Янне Нийнихарью.
По данным финской полиции, в последний раз она бастовала в 1976 году.
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