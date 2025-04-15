В Финляндии бастует полиция и тюрьмы: требуют повышения зарплаты

Последний раз финская полиция объявляла забастовку почти 50 лет назад

Забастовка полиции в Финляндии (Фото: Yle)

В Финляндии 15 апреля началась двухдневная забастовка полицейских отделений столичного района Западной Уусимаа. Бастуют также тюрьмы городов Вантаа (Уусимаа) и Гямеенлинна (район Канта-Гяме). Работники заведений требуют повышения зарплаты наравне с другими отраслями. Об этом сообщает Yle.

Забастовка касается всех отделений полиции Западного Уусимаа, то есть главного полицейского участка Эспоо, полицейских участков Киркконумми, Лохья и Расеборг.

Офисы полиции городов закрыты, работники не принимают заявления о правонарушениях, предоставлении убежища или временной защиты. В то же время патрульные остаются на местах и выполняют задачи, связанные с угрозой жизни или здоровью.

Все остальные дела направляются в полицию Хельсинки и Восточного Уусимаа, которые продолжают работать.

Тюрьмы Вантаа и Хямеенлинна из-за забастовки не прекратили, но ограничили работу. В частности, два дня заключенные не смогут выходить и общаться за пределы тюрем.

Кроме того, были внесены изменения в транспортировку заключенных в суды, поэтому некоторые заседания не состоятся.

Причиной акции протеста стали переговоры о зарплате между профсоюзом и государством, которые, по мнению представителя профсоюза, "зашли в тупик".

"Я считаю не менее оскорбительным то, что мы должны иметь меньший процент повышения зарплаты, чем в других секторах", – заявил представитель профсоюза Янне Нийнихарью.

По данным финской полиции, в последний раз она бастовала в 1976 году.