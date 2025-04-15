У Фінляндії страйкує поліція та в'язниці: вимагають підвищення зарплатні

Востаннє фінська поліція оголошувала страйк майже 50 років тому

Страйк поліції у Фінляндії (Фото: Yle)

У Фінляндії 15 квітня розпочався дводенний страйк поліцейських відділків столичного району Західній Уусімаа. Страйкують також в'язниці міст Вантаа (Уусімаа) і Гямеенлінна (район Канта-Гяме). Працівники закладів вимагають підвищення зарплатні на рівні з іншими галузями. Про це повідомляє Yle.

Страйк стосується всіх відділень поліції Західного Уусімаа, тобто головного поліцейського відділку Еспоо, поліцейських дільниць Кіркконуммі, Лохья та Расеборг.

Офіси поліції міст зачинені, працівники не приймають заяви про правопорушення чи надання притулку або тимчасового захисту. Водночас патрульні залишаються на місцях і виконують завдання, пов'язані із загрозою життю чи здоров’ю.

Всі інші справи спрямовуються до поліції Гельсінки та Східного Уусімаа, які працюють.

В'язниці Вантаа і Хямеенлінна через страйк не припинили, але обмежили роботу. Зокрема, два дні ув'язнені не зможуть виходити й спілкуватися за межі в'язниць.

Крім того, були внесені зміни в транспортування ув'язнених до судів, тому деякі засідання не відбудуться.

Причиною акції протесту стали переговори про зарплату між профспілкою та державою, які, на думку представника профспілки, "зайшли у глухий кут".

"Я вважаю щонайменше образливим те, що ми повинні мати менший відсоток підвищення зарплати, ніж в інших секторах", – заявив представник профспілки Янне Нійніхар'ю.

За даними фінської поліції, востаннє вона страйкувала в 1976 році.