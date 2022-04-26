В Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и 70 оккупантов – Вилкул
26.04.2022, 23:40
ВСУ (иллюстративное фото, Генштаб)
В районе Великой Александровки Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 оккупантов. Об этом рассказал Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога.
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Кроме того, по словам Вилкула, в одном из боестолкновений взяли в плен троих военнослужащих РФ, которые предоставили ВСУ дополнительную информацию по противнику.
Продолжались обстрелы населенных пунктов из РСЗО и других видов вооружений, под огнем оказались районы Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Есть один раненый.
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