В Киев приедет глава правительства Болгарии
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков вместе с правительственной делегацией планирует посетить Киев на следующей неделе – 27 апреля.
Об этом сообщает btvnovinite.bg.
"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездка туда немного особенная, потому что это война. Мы полетим в Польшу. Я не могу назвать точный маршрут оттуда, но предусмотрена специальная подготовка к поездке ночью с приездом в украинскую столицу", – отметил Петков.
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Также глава болгарского правительства упомянул о поставках вооружения для Украины со стороны Болгарии. В частности, страна передаст нам шлемы и жилеты.
Для большего, по словам Петкова, необходима консолидированная позиция болгарской правительственной коалиции, хотя лично он был рад оказать более серьезную помощь Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 апреля, во время пресс-конференции объяснил важность того, что мировые лидеры приезжают в Киев во время войны: "Сегодня к нам нельзя ехать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто каких-нибудь презентов или каких-то там тортиков, а конкретные вещи и конкретное оружие".
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