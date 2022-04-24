В Киев приедет глава правительства Болгарии

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков вместе с правительственной делегацией планирует посетить Киев на следующей неделе – 27 апреля.

Об этом сообщает btvnovinite.bg.

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездка туда немного особенная, потому что это война. Мы полетим в Польшу. Я не могу назвать точный маршрут оттуда, но предусмотрена специальная подготовка к поездке ночью с приездом в украинскую столицу", – отметил Петков.

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Также глава болгарского правительства упомянул о поставках вооружения для Украины со стороны Болгарии. В частности, страна передаст нам шлемы и жилеты.



Для большего, по словам Петкова, необходима консолидированная позиция болгарской правительственной коалиции, хотя лично он был рад оказать более серьезную помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 апреля, во время пресс-конференции объяснил важность того, что мировые лидеры приезжают в Киев во время войны: "Сегодня к нам нельзя ехать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто каких-нибудь презентов или каких-то там тортиков, а конкретные вещи и конкретное оружие".

Уляна Букатюк

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