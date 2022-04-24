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В Киев приедет глава правительства Болгарии

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 12:25
В Киев приедет глава правительства Болгарии - Фото
Кирил Петков (фото - EPA)

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков вместе с правительственной делегацией планирует посетить Киев на следующей неделе – 27 апреля.

Об этом сообщает btvnovinite.bg.

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездка туда немного особенная, потому что это война. Мы полетим в Польшу. Я не могу назвать точный маршрут оттуда, но предусмотрена специальная подготовка к поездке ночью с приездом в украинскую столицу", – отметил Петков.

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Также глава болгарского правительства упомянул о поставках вооружения для Украины со стороны Болгарии. В частности, страна передаст нам шлемы и жилеты.

Для большего, по словам Петкова, необходима консолидированная позиция болгарской правительственной коалиции, хотя лично он был рад оказать более серьезную помощь Украине.

  • Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 апреля, во время пресс-конференции объяснил важность того, что мировые лидеры приезжают в Киев во время войны: "Сегодня к нам нельзя ехать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто каких-нибудь презентов или каких-то там тортиков, а конкретные вещи и конкретное оружие".
Уляна Букатюк
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