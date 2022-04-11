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В Киеве после месячного перерыва открыли для автомобилей Южный мост

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 09:56
В Киеве после месячного перерыва открыли для автомобилей Южный мост - Фото
Фото: unsplash.com

Мэрия Киева решила с 11 апреля открыть Южный мост для частного транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Южный мост был закрыт для автомобилей больше месяца и только недавно там снова начал ходить общественный транспорт – автобусы и метро.

Сейчас в Киеве для автомобилей открыты три из пяти мостов: Северный, Дарницкий и Южный. Мост Патона и мост Метро до сих пор не работают.

Мэр Киева призвал водителей быть внимательными на дорогах, где размещены блок-посты и блоки, соблюдать правила дорожного движения, не занимать полосу движения общественного транспорта и пропускать автомобили скорой помощи и грузовика с гуманитаркой.

  • В конце марта Россия отказалась от попытки захватить Киев, и под давлением украинской армии отвела свои войска.

  • Кличко считает, что отступление россиян с севера Украины еще не означает, что не будет новых попыток захватить Киев.

Андрей Водяный
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киев южный мост
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