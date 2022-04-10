Россияне отступили, но могут снова попытаться "взять Киев за два дня" – Кличко

Отступление россиян с севера Украины еще не означает, что не будет новых попыток захватить Киев, предупреждает мэр столицы Виталий Кличко. Поэтому столица должна быть готова к обороне.

Такое мнение он высказал в эфире американского телеканала ABC, передает пресс-служба мэра.

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"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", – отметил Кличко.

Накануне военная администрация Киева призвала выехавших из столицы жителей города подождать с возвращением домой: пока это опасно.

Также повторной попытки российских оккупантов провести наступление на столицу ожидают в ВСУ.

Уляна Букатюк

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