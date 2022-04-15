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В Киевской области уже нашли тела более 900 убитых гражданских. Их может быть больше

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 16:39
В Киевской области уже нашли тела более 900 убитых гражданских. Их может быть больше - Фото
Погибшие в Буче, фото - ЕРА

В Киевской области на ранее оккупированных территориях уже нашли тела более 900 убитых гражданских украинцев, сообщил начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов на брифинге.

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Он добавил, что до сих пор разбираются завалы в Макарове и Бородянке, потому тела погибших могут находить и дальше.

Всего в оккупации после полномасштабного вторжения РФ находились 180 населенных пунктов Киевщины. Из них больше всего погибших нашли в Буче – 350 человек. 95% людей в массовых захоронениях в Буче были застрелены из снайперского или стрелкового оружия. "То есть людей просто расстреливали на улицах", – объясняет начальник полиции.

Как рассказал Небитов, во время оккупации российская армия устанавливала свой режим, пыталась отыскать людей, оказывающих влияние на громаду и заставить их работать на РФ. Именно из-за отказа сотрудничать с оккупантом россияне замучили и застрелили голову Мотыжинского сельсовета, а также ее мужа и сына.

Также оккупанты заставляли граждан носить белые повязки как знак того, что они уже были проверены, чтобы к ним не относились подозрительно. Именно поэтому на телах многих погибших есть белые повязки – наши граждане одевали их, чтобы спастись. Также для этого вешали белые тряпки на дома, и писали на домах "Дети".

Валерия Давыдова
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