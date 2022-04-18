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В Латвии начались масштабные учения НАТО. Будут продолжаться больше месяца

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 12:07
В Латвии начались масштабные учения НАТО. Будут продолжаться больше месяца - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Латвии с сегодняшнего дня начались масштабные учения НАТО Namejs 2022, которые продлятся до 27 мая. Об этом пишет Delfi.

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Учения будут проводиться во всех регионах Латвии, участие в них примут союзники из расширенной боевой группы НАТО, которая присутствует в стране. Это солдаты из 10 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Канады, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Также для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут военные части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Общее количество войск союзников составит около 3000 человек.

В учениях примут участие сухопутные механизированные подразделения союзников, артиллерия, авиация и десантные подразделения, а также элементы оперативного планирования и снабжения.

Цель весенних учений Namejs 2022 – улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач.

Валерия Давыдова
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нато Латвия военные учения
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